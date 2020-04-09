Порошенко обсудил с главой фармацевтической компании "Ля Рош" противодействие коронавирусу в Украине

Речь шла о тестах для диагностики коронавируса, медикаментах и средствах для украинских больниц.

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обсудил по телефону с главой фармацевтической компании "Ля Рош" Северином Шваном вопросы противодействия коронавируса в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Евросолидарность".

"Стороны обсудили возможности получения комплектов тестов для диагностирования заболевания коронавирусом, передовых медикаментов, прежде всего для особо тяжелых случаев, и средств для украинских больниц, необходимых для успешного противодействию вирусу", - говорится в сообщении.

Порошенко проинформировал о мерах, принимаемых в Украине для борьбы с эпидемией.

"Петр Порошенко и Северин Шван договорились о поддержке дальнейших контактов и соответствующую координацию", - отмечается в сообщении.

Напомним, 6 апреля Фонд Порошенко передал в больницы первую партию защитных костюмов для медиков.