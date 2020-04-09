Запас прочности украинской экономики в условиях пандемии не превышает шести месяцев, - Устенко

Предельный запас прочности украинской экономики в условиях пандемии и карантина не превышает шести месяцев, а для некоторых предприятий и отраслей исчисляется неделями. Об этом в ходе онлайн-интервью Институту Горшенина заявил советник Президента Украины, экономист, член наблюдательного совета Международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

“Что касается наших золотовалютных резервов и общей перспективы, наш запас прочности - это порядка 6 месяцев. Но это колоссальная колоссальный срок. Это значит, что за время этого срока мы рискуем абсолютно обнулиться, обнулить все свои резервы. Мы рискуем тем, что экономика упадёт куда глубже, чем на 5 процентов, о которых изначально говорится в прогнозе на текущий год, и это означает, что выход из кризиса будет крайне удлинённым”, - заявил Олег Устенко. “Шесть месяцев в целом, но для отдельных предприятий, для отдельных секторов мы можем говорить о неделях”,- добавил он.

В то же время он подчеркнул, что экономические расчеты не могут определять срок карантина: “Зачем тебе нужна экономика, если у тебя люди умирают? Поэтому экономика в данном случае - это всё-таки предмет компромисса.

Олег Устенко подчеркнул, что темпы восстановления украинской экономики будут сильно зависеть от общемировых трендов, поскольку украинская экономика экспортно ориентирована, и половину ВВП она получает за счет экспорта товаров. “Самое ужасное в том, что наша экспортная группа - это товары с низким уровнем добавленной стоимости: это металлы, это химия, в меньшей степени,и это продукция сельского хозяйства.

Мы уже наблюдаем фактически коллапс цен на металлургическом рынке с некоторой незначительной корректировкой сейчас. Но это только начало, и я думаю, что процесс будет продолжаться, цены на металл будут продолжать снижаться. Что кажется вполне логичным, когда ожидается сжатие мирового рынка”.

В то же время Олег Устенко надеется, что сельское хозяйство поможет сгладить последствия мирового кризиса для Украины: “Не стоит ожидать коллапса цен на сельскохозяйственную продукцию. И это - то, что действительно может подтолкнуть нашу экономику к выходу из текущего кризиса”.

Причем экспорт сельхозпродукции в условиях восстановления после кризиса может иметь не только экономическое, но и политическое значение: “Мы производим достаточно много (сельскохозяйственной продукции) на экспорт. Если этим правильно пользоваться, то это ещё и серьезнейшая карта в той очень небольшой геополитической колоде, которая может появиться у нас. Экономика такого рода, как продовольственная безопасность мира и обеспечения питания для земного шара, является серьёзным козырем”.