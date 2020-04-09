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Годовая инфляция в марте осталась на уровне около 2%

По сравнению с февралем цены выросли на 0,8%.

Годовая инфляция в марте осталась на уровне около 2%
Фото: Макс Требухов

Потребительские цены в марте 2020 года выросли на 2,3% (год к году) по сравнению с 2,4% месяцем раньше.

Об этом говорится в данных Госстата, обнародованных во вторник.

По сравнению с февралем 2020 года на потребительском рынке зафиксировали рост цен на 0,8%.

Продукты питания в целом подорожали на 0,4%, в том числе фрукты - на 3,9%, сахар - на 2,9%, овощи - на 1,7%, макаронные изделия - на 1,5%. Одновременно Госстат зафиксировал сильное снижение стоимости яиц - на 12,3%.

Одежда и обувь в марте подорожали на 12,8%, а природный газ подешевел на 11,6%.

В январе-марте инфляция составила 0,7%.

Напомним, что Кабинет министров повысил прогноз инфляции на 2020 год до 11,6%.

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