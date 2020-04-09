Трансляция онлайн-интервью с Олегом Устенко, советником Президента Украины, экономистом, членом наблюдательного совета Международного Фонда Блейзера на тему: «Мировой экономический кризис. Последствия для Украины» - по ссылке.
Интервью проводит Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина. В чате прямой трансляции есть возможность задать вопрос гостю.
Вопросы к обсуждению:
- Анализ коронавирусной инфекции и карантина из-за ее распространение на экономику Украины.
- Имеет ли государство план преодоления кризиса?
- Как Украине строить отношения с МВФ?
- Курс гривны и политика НБУ в кризисных условиях.
- Какие глобальных изменений испытывает мировая экономика после этого кризиса?