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Трансляция онлайн-интервью с Олегом Устенко

Трансляция онлайн-интервью с Олегом Устенко
Олег Устенко
Фото: Макс Левин

Трансляция онлайн-интервью с Олегом Устенко, советником Президента Украины, экономистом, членом наблюдательного совета Международного Фонда Блейзера на тему: «Мировой экономический кризис. Последствия для Украины» - по ссылке.

Интервью проводит Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина. В чате прямой трансляции есть возможность задать вопрос гостю.

Вопросы к обсуждению:

- Анализ коронавирусной инфекции и карантина из-за ее распространение на экономику Украины.

- Имеет ли государство план преодоления кризиса?

- Как Украине строить отношения с МВФ?

- Курс гривны и политика НБУ в кризисных условиях.

- Какие глобальных изменений испытывает мировая экономика после этого кризиса?

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