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Гетманцев сообщил, что секвестр бюджета не коснется Дорожного фонда и Госфонда регионального развития

Выделение средств на культуру, Олимпиаду и Музей Майдана сократят.

Гетманцев сообщил, что секвестр бюджета не коснется Дорожного фонда и Госфонда регионального развития
Даниил Гетманцев
Фото: facebook.com/danil.getmantsev

Секвестр бюджета не коснется Дорожного фонда и Госфонда регионального развития. Средства на культуру, Олимпиаду и Музей Майдана сократят.

Об этом в интервью LB.ua рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

"На самом деле сейчас сложно прогнозировать, каким же будет падение нашего ВВП. Какие-либо макроэкономические прогнозы с большей или меньшей вероятностью мы можем делать только в начале мая. На данный момент мы не знаем какими будут цифры и показатели падения даже приблизительно... Недопоступления в бюджет в определенном объеме будут. Для этого у нас уже разработан Минфином законопроект о внесении изменений в бюджет. Он предполагает сокращение затрат", — заявил он. 

С его слов, в условиях кризиса и пандемии коронавируса нет необходимости выделять средства "на Олимпиаду, выставки, рекламу Украины как места для туризма... Мы обсуждали вопрос о нецелесообразности выделения средств на Музей Майдана и другие музеи. Наверное, их стройку нужно отложить", — добавил он. 

Но в то же время, по его словам, секвестр бюджета не коснется Дорожного фонда, строительства опорных школ, больниц и детских садиков в регионах, что предусмотрено Госфондом регионального развития. 

Напомним, также Гетманцев сообщил, что в Украине нет достаточных ресурсов для выделения на борьбу с экономическим кризисом. 

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