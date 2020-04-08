Гетманцев: "Украина не располагает достаточными ресурсами для выделения средств на борьбу с экономическим кризисом"

В Украине нет достаточных ресурсов для выделения на борьбу с экономическим кризисом. Об этом в интервью LB.ua рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

"Оппозиция и бизнес критикуют нас за то, что недостаточное количество денег выделяется для поддержки предпринимателей, компаний и просто людей (Прим.: властью в условиях кризиса). Да, если сравнивать нас с другими странами, например, с Польшей, где выделено более 50 млрд евро, с Францией, где это больше 300 млрд евро на поддержку бизнеса и населения, то Украина такими ресурсами просто не располагает. Не говоря уже о США, где направлено 2 триллиона долларов, в т.ч 500 млрд прямой помощи бизнесу и людям. Конечно, мы не можем себе такого позволить. Это объективные факты", — заявил он.

С его слов, развитые страны мира располагают достаточными ресурсами для выделения таких средств на поддержание экономики, бизнеса и населения.

"Украина же — нет. У нас очень ограниченный ресурс. Именно поэтому наши программы помощи направлены в первую очередь на поддержку малообеспеченных слоев населения. Тем, кому она в первую очередь нужна. Естественно, пенсионерам. По 1000 для тех у кого пенсия ниже 5 тыс. А также предусмотрена индексация пенсий с мая. Это очень существенная поддержка наших пенсионеров. Таким образом, через поддержку малообеспеченных слоев населения мы стимулируем развитие нашей экономики. Ведь деньги, выделенные малообеспеченным, стимулируют потребительский спрос", — добавил он.

Также депутат напомнил, что Верховная Рада уже приняла пакет антикризисных законов, освободив от ЕСВ (единого социального взноса) физических лиц, предпринимателей на два месяца: март и апрель.

"Посмотрим, возможно, мы продлим эту льготу. Далее будем решать, учитывая насколько продлится карантин и ограничения. Но, в любом случае, это очень важное решение. Ведь, по нашему законодательству, физическое лицо — предприниматель, платит ЕСВ, независимо от того, получает доход или нет. Даже если ФОП не работает, то все равно предприниматель должен был бы платить ЕСВ. Далее мы освободили от налога на коммерческую землю и недвижимость бизнес на март. За апрель уплату этого налога отложили до июня. Также мы предоставили возможность местным бюджетам льготировать бизнес по единому налогу. Далее они уже сами принимают решение: платится или нет, в каком объеме этот единый налог. Это как раз касается самых "маленьких" предпринимателей, то мы уже ввели мораторий на проведение проверок до 31 мая. А также запрет на штрафы и пеню за налоговые нарушения до этого же числа. Также отложили просто для физических лиц, нас с вами, подачу налоговых деклараций до 1 июля. Не исключено, что мы продлим этот срок. Все зависит от того, как дальше себя поведёт вирус", - пояснил народный депутат.

Напомним, 30 марта Верховная Рада не приняла за основу законопроект №3279 Кабинета министров о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год". За него проголосовало недостаточное количество нардепов - 223 при 226 минимальных.

Перед голосованием премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что изменения в бюджет обусловлены тем, что для борьбы с коронавирусом нужны быстрые, неординарные и непопулярные решения.