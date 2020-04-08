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Отремонтированная трасса Решетиловка-Днепр сократит время дороги из Днепра в Киев до 5 часов, - Голик

Работы закончатся в этом году.

Отремонтированная трасса Решетиловка-Днепр сократит время дороги из Днепра в Киев до 5 часов, - Голик
Юрий Голик

Наиболее масштабным дорожным строительством в Украине в 2020 году станет строительство трассы Н-31 Решетиловка-Днепр. Эта дорога фактически соединяет Восток и Запад страны, и после завершения работ качественное покрытие соединит такие города, как Мариуполь, Днепр, Киев и Львов.

Строительство трассы Решетиловка-Днепр включено в Национальную программу "Большая стройка", инициированную Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил в Facebook Юрий Голик.

Изначально планировалось, что работы на этой автодороге продолжатся еще несколько лет. По поручению Президента строительство трассы, которое происходит фактически с нуля, закончится в рекордные сроки - уже в этом году. Сейчас для этого в двух областях - Полтавской и Днепропетровской - работают сразу несколько подрядных компаний.

На территории Полтавской области трасса будет бетонной. В Днепропетровской - асфальтной. Планируется, что время дороги из Киева в Днепр сократится до 5 часов.

Ранее Юрий Голик рассказал, что в этом году идеология работы "Укравтодора" сводится к фразе "Сшить страну", поэтому все дороги, запланированные к ремонту, делаются одновременно.

На строительство и капитальный ремонт дорог Укравтодор получит в 2020 году около 85 млрд гривен, еще 22 млрд с Дорожного фонда получат облгосадминистрации на дороги местного значения.

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