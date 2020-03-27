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В Днепропетровской области выздоровел первый пациент с коронавирусом

Сейчас в области 6 подтвержденных случаев коронавируса.

В Днепропетровской области выздоровел первый пациент с коронавирусом
Працівник лабораторії проводить тест на наявність коронавірусу (2019-нCoV), місто Ухань, провінція Хубей, Китай, 06 лютого 2020
Фото: EPA/UPG

В Днепропетровской области выздоровел первый заболевший коронавирусом житель, который вместе с женой вернулся из Франции.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

"Первые два случая коронавирусной инфекции в области обнаружили у супругов, которые вернулись из Франции. Только заболев, они сразу же самоизолировались и обратились к врачам. Находились под наблюдением в Днепровской городской больнице №21. Медики делали все, чтобы они как можно быстрее выздоровели. Наконец получили результаты повторных исследований на COVID-19. Анализы показали, что мужчина выздоровел. Но у жены коронавирус пока подтвердился", - отметил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Так, мужчину уже готовят к выписке, а его супруга пока что будет оставаться в больнице под наблюдением специалистов.

Сейчас в Днепропетровской области 6 подтвержденных случаев коронавируса.

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