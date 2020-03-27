Коронавирус обнаружили в Ирпене и Ворзеле

Оба случая подтверждены у женщин, которые вернулись в Украину из-за границы.

В Ирпенском районе Киевской области зафиксировано еще два подтверждения случаи COVID-19: один случай - в Ирпене, второй - в Ворзеле.

Об этом сообщает пресс-служба Ирпенского горсовета.

Оба случая подтверждены у женщин, которые вернулись в Украину из-за границы.

"Только что мы получили лабораторные подтверждения о еще двух случаях заболевания у жителей нашего региона. Это две женщины, обе недавно вернулись из-за границы в Украину. Одна проживает в городе Ирпень, вторая - в поселке Ворзель", - отметил первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин.

Он подчеркнул, что антивирусный штаб Ирпеня устанавливает круг контактов обеих больных и в очередной раз призывает жителей города соблюдать максимальную самоизоляцию.

Напомним, 23 марта с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали беременную женщину из Ирпеня. В ночь на 25 марта она родила ребенка.

24 марта случай коронавируса зарегистрировали в Броварах.

Ранее все случаи COVID-19 в Киевской области были зафиксированы в Обуховском районе.