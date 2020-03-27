Певица Maruv застряла в России и обматерила украинское посольство
Певица Maruv застряла в России и обматерила украинское посольство
Первый случай COVID-19 подтвердили в Харьковской области
Первый случай COVID-19 подтвердили в Харьковской области
КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ (обновлено)
КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ (обновлено)
Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку
Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку
"Власти" Крыма сообщили о более 1 тыс. госпитализированных с пневмонией
"Власти" Крыма сообщили о более 1 тыс. госпитализированных с пневмонией
Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145, пять из них летальные (обновлено)
Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145, пять из них летальные (обновлено)
Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности
Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности
Уляна Супрун: «Найбільше пацієнтів вмирає там, де мало тестують»
Уляна Супрун: «Найбільше пацієнтів вмирає там, де мало тестують»
Мэры итальянских городов эмоционально призывают жителей соблюдать карантин: ​"Куда вы, б***ь, все ходите?"
Мэры итальянских городов эмоционально призывают жителей соблюдать карантин: ​"Куда вы, б***ь, все ходите?"
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Коронавирус обнаружили в Ирпене и Ворзеле

Оба случая подтверждены у женщин, которые вернулись в Украину из-за границы.

Коронавирус обнаружили в Ирпене и Ворзеле
Фото: EPA/UPG

В Ирпенском районе Киевской области зафиксировано еще два подтверждения случаи COVID-19: один случай - в Ирпене, второй - в Ворзеле.

Об этом сообщает пресс-служба Ирпенского горсовета.

Оба случая подтверждены у женщин, которые вернулись в Украину из-за границы.

"Только что мы получили лабораторные подтверждения о еще двух случаях заболевания у жителей нашего региона. Это две женщины, обе недавно вернулись из-за границы в Украину. Одна проживает в городе Ирпень, вторая - в поселке Ворзель", - отметил первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин.

Он подчеркнул, что антивирусный штаб Ирпеня устанавливает круг контактов обеих больных и в очередной раз призывает жителей города соблюдать максимальную самоизоляцию.

Напомним, 23 марта с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали беременную женщину из Ирпеня. В ночь на 25 марта она родила ребенка.

24 марта случай коронавируса зарегистрировали в Броварах.

Ранее все случаи COVID-19 в Киевской области были зафиксированы в Обуховском районе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также