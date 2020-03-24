Случай коронавируса зарегистрировали в Броварах

Предварительно известно, что 21-летняя девушка имела контакт с иностранцами.

Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавирусной инфекции у 21-летней жительницы Броваров Киевской области, которая вчера была госпитализирована в инфекционное отделение местной больницы.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

"Девушке 21 год, на сегодняшний день ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Предварительно известно, что она имела контакт с иностранцами", - написал Сапожко в фейсбуке.

Мэр города призвал жителей не нарушать карантин и оставаться дома.

Ранее сообщалось, что 23 марта лабораторно подтверждены два новых случая коронавируса у жителей Монастырисского района Тернопольской области.

Также коронавирус подтвердили у беременной женщины в Ирпене.