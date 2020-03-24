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В Черновицкой области выявили еще 13 случаев COVID-19

Регион вернулся на первое место по количеству больных.

В Черновицкой области выявили еще 13 случаев COVID-19
Черновицкая областная клиническая больница
Фото: Петей Степан / wikipedia.org

В Черновицкой области выявили еще 13 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

"По самым новым результатам, которые мы получили сегодня утром, у нас, к сожалению, есть увеличение случаев инфицированных людей. Это дополнительно 13 человек", - рассказал глава ОГА Сергей Осачук.

С начала эпидемии количество больных в области достигло 38 человек, один из них выздоровел.

География распространения выглядит так:

  • Коленковцы Хотинского района - 12 человек
  • Хотин - 1 человек
  • Брусница Кицманского района - 7 человек
  • Лужаны Кицманского района - 4 человека
  • Великий Кучуров Сторожинецкого района - 2 человека
  • Ижевцы Сторожинецкого района - 1 человек
  • Заставна - 2 человека
  • Юрковцы Заставновского района - 1 человек
  • Глубокая - 1 человек
  • Каменка Глыбокского района - 1 человек
  • Луковица Глыбокского района - 1 человек
  • Топоровцы Новоселицкого района - 1 человек
  • Черновцы - 2 человека

Позже главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Минздраве подтвердил эти случаи.

"В основном это контактные люди, которые были в контакте с предыдущими случаями, которых было 25 в Черновицкой области. Поэтому динамика растет, это будет уже 97 случаев на момент проведения нашего брифинга", - сказал Ляшко.

Напомним, что по состоянию на 10:00 24 марта в Украине было 84 подтвержденных случаев COVID-19.

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