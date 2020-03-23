Нардеп из "Слуги народа" заразился коронавирусом (обновлено)
Нардеп из "Слуги народа" заразился коронавирусом (обновлено)
Врачи экстренной медпомощи не будут делать экспресс-тесты на коронавирус, - Минздрав
Врачи экстренной медпомощи не будут делать экспресс-тесты на коронавирус, - Минздрав
Аваков предложил антикризисный план с ростом дефицита госбюджета на 200 млрд гривен
Аваков предложил антикризисный план с ростом дефицита госбюджета на 200 млрд гривен
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 73 (обновлено)
Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 73 (обновлено)
Первый пациент с COVID-19 в Черкасской области находится в Умани
Первый пациент с COVID-19 в Черкасской области находится в Умани
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус
"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Число подтвержденных случаев COVID-2019, предварительно, выросло на 10 за сутки, - Ляшко

Окончательные данные будут обнародованы завтра утром.

Число подтвержденных случаев COVID-2019, предварительно, выросло на 10 за сутки, - Ляшко
Виктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине 23 марта, по предварительным данным, увеличилось на 10 случаев - до 83 по сравнению с данными 22 марта.

Об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова" на канале ICTV.

Он отметил, что данная информация является предварительной, окончательные данные будут обнародованы завтра утром.

Как сообщалось, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине по состоянию на 22:30 22 марта увеличилось на 26 случаев до 73 по сравнению с данными на 21:00 21 марта.

Сегодня первый лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавирусом COVID-2019 зарегистрировали в Умани Черкасской области.

В Киеве 23 марта коронавирусная инфекция подтвердилась у 4 пациентов.

Также тест подтвердил наличие вируса у женщины из Мукачево Закарпатской и мужчины из Монастырисского района Тернопольской областей.

Сегодня же стало известно об инфицировании коронавирусом нардепов Руслана Горбенко ("Слуга народа") и Александра Лукашева (ОПЗЖ).

В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: "Українські новини"
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также