Число подтвержденных случаев COVID-2019, предварительно, выросло на 10 за сутки, - Ляшко

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине 23 марта, по предварительным данным, увеличилось на 10 случаев - до 83 по сравнению с данными 22 марта.

Об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова" на канале ICTV.

Он отметил, что данная информация является предварительной, окончательные данные будут обнародованы завтра утром.

Как сообщалось, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине по состоянию на 22:30 22 марта увеличилось на 26 случаев до 73 по сравнению с данными на 21:00 21 марта.

Сегодня первый лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавирусом COVID-2019 зарегистрировали в Умани Черкасской области.

В Киеве 23 марта коронавирусная инфекция подтвердилась у 4 пациентов.

Также тест подтвердил наличие вируса у женщины из Мукачево Закарпатской и мужчины из Монастырисского района Тернопольской областей.

Сегодня же стало известно об инфицировании коронавирусом нардепов Руслана Горбенко ("Слуга народа") и Александра Лукашева (ОПЗЖ).

В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус.