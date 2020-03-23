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Нардеп из "Слуги народа" заразился коронавирусом

"Сдал 2 теста: один результат отрицательный, другой положительный".

Нардеп из "Слуги народа" заразился коронавирусом
Фото: facebook.com/ruslan.gorbenko.7

Депутат Верховной Рады Руслан Горбенко ("Слуга народа") стал положительный тест на коронавирус.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Я действительно в Александровской больнице, сдал 2 теста: один результат отрицательный, другой положительный. Сегодня сдал третий. Ждем результатов", - написал Горбенко.

Он подчеркнул, что не контактировал ни с нардепом Сергеем Шаховым ("Доверие"), ни с нардепом Александром Лукашевым (ОПЗЖ), у которых тоже подтвердили или подозревают коронавирус.

Горбенко рассказал, что 17 марта был на заседании Верховной Рады, но в маске. Уже 18 марта у него поднялась температура, 19 марта появился кашель.

21 марта он приехал в больницу, где у него обнаружили воспаление левого легкого.

Напомним, что кроме Шахова и Лукашева, коронавирус подозревают у депутата Сергея Вельможного.

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