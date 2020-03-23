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Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"

"Могу сказать только одно: не судите других по себе, по своему опыту и своим, если можно их так назвать, жизненным принципам". 

Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"
Фото: prm.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к политикам, заявляющим, что Верховная Рада введет чрезвычайное положение, чтобы "протянуть непопулярные решения".

"В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом – фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе, по своему опыту и своим, если можно их так назвать, жизненным принципам", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что все шаги власти имеют только одну цель - сохранить жизни и здоровье украинцам.

"В ситуации есть некий парадокс: всем рекомендовано носить маски, но коронавирус сбрасывает маски с людей. Потому что кто-то готов помогать, отдавая последнее, а кто-то готов зарабатывать на человеческой беде, повышая цены, придерживая маски на складах, пытаясь продать респираторы за границу. Все эти действия получат не только моральную оценку общества, а и юридическую оценку соответствующих правоохранительных органов", - заявил президент.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.

Источники LB.ua в "Слуге народа" ранее сообщили, что Верховная Рада планирует в ближайшее время собраться на внеочередное заседание для голосования за Указ президента о введении ЧП в стране.

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