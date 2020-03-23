Дата внеочередного заседания парламента еще неизвестна, как и повестка дня.

Руководители фракций и Верховной Рады в режиме видеоконференции провели совещание по вопросу внеочередного заседания парламента.

Об этом сообщила в фейсбуке сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Согласительный совет в онлайн-режиме, где руководство парламента и фракций обменялись мнениями относительно возможного внеочередного заседания Рады. Дата самого заседания еще неизвестна. Как и повестка дня", - написала она.

По ее словам, "Европейская солидарность" настаивает на скорейшем проведении заседания, но чтобы на нем были исключительно вопросы борьбы с Covid-19, защиты медицины и медиков и спасение экономики, "никакого рынка земли, минских пакетов, законов о ТВ".

Также политсила выступает против введения чрезвычайного положения и дистанционного голосования в Раде и считает, что у руководства страны есть достаточно инструментов для сдерживания распространения коронавируса без введения ЧП.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Напомним, ранее сообщалось, что Рада планирует в ближайшее время собраться на внеочередное заседание для голосования о введении ЧП.

18 марта премьер-министр Денис Шмыгаль предложил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти, если какой-то из них не сможет работать из-за эпидемии коронавируса.