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Емец выступил за введение чрезвычайного положения в Украине

"Это надо было делать с самого начала".

Емец выступил за введение чрезвычайного положения в Украине
Илья Емец

Министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения в Украине из-за эпидемии коронавируса.

Об этом он сказал вечером в воскресенье в эфире телеканала "112 Украина".

"Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы ", - сказал Емец.

Чрезвычайное положение могут вводить временно (от 30 до 60 дней) по всей территории Украины или в отдельных областях при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан, или при попытке захвата государственной власти или изменения конституционного строя Украины и др. Этот правовой режим дает дополнительные полномочия органам власти, местного самоуправления. И, что важно, допускает ограничение конституционных прав граждан и юридических лиц.

Устанавливается особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение; ограничение движения транспортных средств и их осмотр; усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства; запрещается проведение массовых мероприятий, забастовок; возможно принудительное изъятие (или отчуждение) имущества юридических и физических лиц и т.

Напомним, что по состоянию на вечер 22 марта в Украине выявили 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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