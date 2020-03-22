Емец: вирус будет распространяться, самое трудное еще впереди
Емец: вирус будет распространяться, самое трудное еще впереди
Коронавирус в Африке: реакция со всех частей континента
Коронавирус в Африке: реакция со всех частей континента
В Италии за сутки зафиксировали почти 800 смертей из-за коронавируса
В Италии за сутки зафиксировали почти 800 смертей из-за коронавируса
Коронавирус в ОРДЛО: попытка побега, липовые справки и нехватка медперсонала
Коронавирус в ОРДЛО: попытка побега, липовые справки и нехватка медперсонала
Академия наук прогнозирует, что в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек, - КГГА
Академия наук прогнозирует, что в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек, - КГГА
Испания догнала Италию по темпам распространения коронавируса
Испания догнала Италию по темпам распространения коронавируса
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
Умерла социолог Ирина Бекешкина
Умерла социолог Ирина Бекешкина
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 63

Треть заболевших - в тяжелом состоянии, еще треть лечится дома.

Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 63
Фото: Украина 24

По состоянию на вечер воскресенья в Украине были официально подтверждены 63 случая коронавирусной болезни. Это на 16 больше по сравнению с субботой.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Он сообщил, что в Украине сейчас 645 подозрений (это те случаи, которые потенциально можно квалифицировать как инфицирование новым коронавирусом) и 63 подтвержденных случая COVID-19, из них 22 человека находятся в тяжелом состоянии. В то же время около трети заболевших находятся на домашнем лечении.

Напомним, что три случая Радомышле, Черновцах и Ивано-Франковске привели к летальному исходу, а один человек выздоровел.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также