В Украине за сутки получили 81 подозрение на COVID-19

Число подтвержденных случаев коронавируса в Украине со вчерашнего дня не изменилось.

По состоянию на утро 22 марта в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве.

Исследования проводили в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья, а также в областных лабораториях.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Украине со вчерашнего дня не изменилось - 47 больных. За последние сутки было зафиксировано шесть новых случаев, все они в Киеве.

География распространения вируса выглядит так:

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровел)

Житомирская область - 2 случая (1 летальный)

Киевская область - 4 случая

Донецкая область - 1 случай

Днепропетровская область - 2 случая

Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный)

Львовская область -1 случай

Тернопольская область - 1 случай

Киев - 9 случаев.

Всего с начала 2020 года в Минздрав поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19.

В министерстве призывают при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвонить своему семейному врачу и оставаться дома.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет по вопросам здоровья нации идет на карантин. Поскольку коронавирус подхватил нардеп Сергей Шахов, присутствовавший на всех рабочих группах по наработке законопроекта по предотвращению Covid-19.