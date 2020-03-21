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В Киеве выявили семь новых случаев COVID-19

Возраст больных - от 29 до 50 лет.

В Киеве выявили семь новых случаев COVID-19
Фото: Lb.ua

В Киеве в течение субботы, 21 марта, выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденные тесты двух женщин 29-ти и 39-ти лет и пяти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. В целом, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.Восемь киевлян были инфицированы в европейских странах - преимущественно во Франции и Германии. Два случая - местное заражение от больных из Житомирской области и Киева", - говорится в фейсбуке Кличко.

Пять человек сейчас проходят лечение в Александровской клинической больнице Киева, остальные остаются дома на самоизоляции и находятся под медицинским наблюдением.

Еще три подозрения на коронавирус находятся на проверке в референс-лаборатории.

По состоянию на вечер 20 марта в Украине был 41 подтвержденный случай COVID-19. Теперь их, соответственно, не меньше 48-и:

  1. Черновицкая область - 25 случаев.
  2. Киев - 10 случаев.
  3. Киевская область - 3 случая.
  4. Днепропетровская область - 2 случая.
  5. Житомирская область - 2 случая.
  6. Ивано-Франковская область - 2 случая.
  7. Донецкая область - 1 случай.
  8. Львовская область - 1 случай.
  9. Харьковская область - 1 случай.
  10. Тернопольская область - 1 случай.
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