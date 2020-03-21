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Врачи при необходимости будут проводить тесты на коронавирус у пациентов дома, - Ляшко

80% из тех, кто будет поражен коронавирусной болезнью, перенесут ее в легкой форме.

Врачи при необходимости будут проводить тесты на коронавирус у пациентов дома, - Ляшко
Виктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

В Украине медики при необходимости будут проводить тестирование на коронавирус SARS-CoV-2 дома у пациентов. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, в случае необходимости Минздрав будет усиливать мобильные группы врачей, чтобы проводить тестирование на коронавирус у пациентов дома.

Ляшко добавил, что 80% из тех, кто будет поражен коронавирусной болезнью, перенесут ее в легкой форме.

Тем не менее заместитель министра призвал граждан оставаться дома, пристально следить за своим здоровьем и звонить семейному врачу при первых признаках болезни.

Ранее Ляшко заявил, что со следующей неделе в Украине значительно увеличится количество проверок на коронавирус. Но это произойдет не потому, что начнут диагностировать "всех подряд", а в связи с увеличением количества случаев COVID-19 и подозрений на эту болезнь.

В Украине, по состоянию на 21 марта, подтвержден 41 случай коронавируса. Три человека скончались, один вылечился.

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