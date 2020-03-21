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"ЛНР" закрывает въезд на оккупированную территорию из Украины

Ограничение начнет действовать с 23 марта.

"ЛНР" закрывает въезд на оккупированную территорию из Украины
Фото: EPA/UPG

Террористическая организация "Луганская народная республика" закрывает въезд на оккупированную территорию из Украины.

Об этом говорится в документе "О введении дополнительных временных ограничений", который оказался в распоряжении LB.ua.

"Запретить с полуночи 23 марта въезд на территорию "ЛНР" граждан с территории Украины", - говорится в документе.

Решение приняли в связи с "неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории Украины и угрозой распространения в "ЛНР" новой коронавирусной инфекции, а также с целью обеспечения безопасности граждан "ЛНР".

Ранее "власти" "ДНР" заявили о закрытии пунктов пропуска на оккупированную территорию из-за коронавируса в Украине. При этом террористы отрицают наличие инфицированных коронавирусом на подконтрольной им территории.

Напомним, жителей ОРДЛО с температурой перестали пропускать в Украину еще 7 марта. 13 марта Украина запретила въезд жителям временно оккупированных территорий и иностранцам через линию столкновения. 14 марта свои ограничения ввели группировки "ДНР" и "ЛНР".

По данным правозащитников, за неделю с 9 по 16 марта, более полусотни жителей оккупированных территорий обратились в больницы с симптомами ОРВИ, еще около 100 - с подозрением на пневмонию. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял о 12 случаях коронавируса в Горловке.

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