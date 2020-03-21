Топ-менеджер "Нафтогаза" самоизолировался из-за подозрения на коронавирус
Топ-менеджер "Нафтогаза" самоизолировался из-за подозрения на коронавирус
​В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
​В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
Емец: вирус будет распространяться, самое трудное еще впереди
Емец: вирус будет распространяться, самое трудное еще впереди
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Карантин: що загрожує порушникам
Карантин: що загрожує порушникам
В Киеве впервые выписали штраф на 17 тыс. гривен за нарушение карантина
В Киеве впервые выписали штраф на 17 тыс. гривен за нарушение карантина
Умерла социолог Ирина Бекешкина
Умерла социолог Ирина Бекешкина
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
ГлавнаяОбществоЖизнь

В воскресенье в Киеве прогнозируют мокрый снег

Температура воздуха ночью около 0, днем +2…+4 градуса.

В воскресенье в Киеве прогнозируют мокрый снег
Фото: donbass.ua

22 марта в Киеве облачно, ночью небольшой, а днем умеренный мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2…+4 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, местами умеренный мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +1…+6 градусов.

В Карпатах снег (ночью значительный), температура -3…-8 градусов.

В Моршине мокрый снег, температура ночью -1…-3 градуса, днем 0…+2 градуса.

В Трускавце мокрый снег, температура ночью -2…-4 градуса, днем -1…+1 градус.

В Сваляве ночью мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем 0…+2 градуса.

На севере Украины облачно, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-3 градуса, днем +1…+6 градусов.

В центре Украины облачно, ночью мокрый снег, днем небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…-4 градуса, днем +1…+8 градусов.

На востоке Украины облачно, дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +3…+9 градусов.

На юге Украины облачно, ночью умеренный, а днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +4…+10 градусов.

В Крыму облачно, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +5…+10 градусов.

В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +5…+7 градусов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: "Украинские новости"
Темы:
Новости по теме:

Читайте также