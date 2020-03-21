В воскресенье в Киеве прогнозируют мокрый снег

22 марта в Киеве облачно, ночью небольшой, а днем умеренный мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2…+4 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, местами умеренный мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +1…+6 градусов.

В Карпатах снег (ночью значительный), температура -3…-8 градусов.

В Моршине мокрый снег, температура ночью -1…-3 градуса, днем 0…+2 градуса.

В Трускавце мокрый снег, температура ночью -2…-4 градуса, днем -1…+1 градус.

В Сваляве ночью мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем 0…+2 градуса.

На севере Украины облачно, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-3 градуса, днем +1…+6 градусов.

В центре Украины облачно, ночью мокрый снег, днем небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…-4 градуса, днем +1…+8 градусов.

На востоке Украины облачно, дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +3…+9 градусов.

На юге Украины облачно, ночью умеренный, а днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +4…+10 градусов.

В Крыму облачно, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +5…+10 градусов.

В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +5…+7 градусов.