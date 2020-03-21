В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
В Киеве введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Карантин: що загрожує порушникам
Карантин: що загрожує порушникам
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
​В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
​В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
Емец: вирус будет распространяться, самое трудное еще впереди
Емец: вирус будет распространяться, самое трудное еще впереди
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Власти Израиля запретили гражданам выходить из дома
Власти Израиля запретили гражданам выходить из дома
Топ-менеджер "Нафтогаза" самоизолировался из-за подозрения на коронавирус
Топ-менеджер "Нафтогаза" самоизолировался из-за подозрения на коронавирус
В Киеве впервые выписали штраф на 17 тыс. гривен за нарушение карантина
В Киеве впервые выписали штраф на 17 тыс. гривен за нарушение карантина
ГлавнаяОбществоЖизнь

Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса

25 из 41 подтвержденного случая Covid-19 в Украине зарегистрированы в Черновицкой области.

Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса
Фото: chernivtsy.eu

Мэр Черновцов Алексей Каспрук вечером 20 марта распорядился перекрыть дороги на въезд-выезд из города из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"Управлению патрульной полиции в Черновицкой области организовать с 20.03.2020 до стабилизации в г. Черновцы эпидемиологической ситуации полное перекрытие движения транспорта на въезд/выезд в г. Черновцы (объездное кольцо Магала на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и В. Александри)", - говорится в документе.

В распоряжении мэр поручил коммунальному предприятию перекрыть дорогу бетонными блоками.

Также мэр запретил детям до 14 лет выходить из дома без сопровождения родителей.

"Введен карантин в учебных заведениях, в дошкольных учреждениях. К сожалению, не все родители понимают, что сейчас карантин, а не каникулы. Поэтому запрещено появление в городе детей до 14 лет без сопровождения взрослых.

Ребенок должен выходить из дома только с важной целью. Например, посещение врача или другие обстоятельства непреодолимой силы. Не для того, чтобы погулять и поиграть с ребятами в футбол. Еще раз повторюсь: вероятность заражения очень высока", - сказал Каспрук в видеообращении, обнародованном на его странице в фейсбуке.

С понедельника в городе также будут приостановлены строительные и ремонтные работы, за исключением аварийных объектов и объектов инфраструктуры. Также мэр пообещал контролировать, чтобы в магазины и аптеки запускались люди только в средствах индивидуальной защиты.

Напомним, 25 из 41 официально подтвержденного случая Covid-19 в Украине зарегистрированы в Черновицкой области. Только 20 марта на Буковине подтвердили 10 случаев инфицирования коронавирусом.

Одна из трех скончавшихся в следствие коронавирусной инфекции - 33-летняя жительница Черновцов.

Первый инфицированный коронавирусом в Украине - тоже из Черновицкой области. Он уже выздоровел.

По данным Черновицкой ОГА, география распространения коронавируса в области такова:

  • 11 человек в селе Колинковцы Хотинского района;
  • 7 человек в Бруснице Кицманского района;
  • 1 человек в Хотине;
  • 1 человек в Топоровцах Новоселицкого района;
  • 1 человек в Лужанах Кицманского района;
  • 1 человек в Черновцах;
  • 1 человек в селе Иживцы Сторожинецкого района.

Учитывая концентрацию случаев, в селах Топоривцы, Колинковцы, Грозинцы и Бочковцы введен особый режим въезда и выезда. Все жители этих сел, которые являются контактными лицами либо имеют историю путешествий в страны, где зафиксированы случаи COVID-19, должны пойти на жесткий домашний карантин.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции с субботы, 14 марта, в Черновицкой области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также