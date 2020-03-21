В Италии закрыли все парки из-за коронавируса

В Милане вывели на улицы войска.

Министерство здравоохранения Италии решило ужесточить ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса.

Reuters сообщает, что с субботы, 21 марта, все парки и скверы будут закрыты. Жители должны будут заниматься спортом только у себя дома.

Игры и развлекательные мероприятия на открытом воздухе также будут запрещены.

"Мы должны делать все возможное, чтобы сдержать заражение", - заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Префектура Милана в пятницу, 20 марта, распорядилась развернуть 114 военных, чтобы они контролировали соблюдение жителями приказа оставаться дома, сообщает Ansa.

Решение было принято после того, как губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана обратился к армии с просьбой помочь полиции обеспечить выполнение карантина.

В Италии жителям разрешено передвигаться только с целью работы, решения проблем со здоровьем или закупки продовольствия. Тысячи людей нарушают карантинные требования.

За прошедшие сутки от последствий коронавируса в Италии скончались 627 человек. Это самое высокое число смертей с момента начала эпидемии.

Всего пневмония COVID-19 уже стоила жизни 4032 жителям страны. Общее число итальянцев, заразившихся новым вирусом, превысило 47 тысяч человек.

19 марта власти Израиля запретили гражданам выходить из дома.