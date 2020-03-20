Шмыгаль анонсировал введение режима ЧС во Львовской и Харьковской областях

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в 5 областях и Киеве.

Кабинет министров намерен в субботу, 21 марта, согласовать введение чрезвычайной ситуации во Львовской и Харьковской областях, где выявлены заболевшие коронавирусом.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы сегодня приняли несколько важных решений, в том числе введение режима чрезвычайных ситуаций еще в 3 регионах Украины, всего в 6 регионах уже введен. Очевидно завтра придется ввести еще, потому что сегодня и Львов, и Харьков присоединились, к сожалению, к печальной статистике", - сказал премьер.

Он отметил, что на данный момент правительство работает круглосуточно, в том числе в субботу и воскресенье.

Также премьер сообщил, что 20 марта принято решение по формированию стабилизационного фонда государства, но не назвал сумму.

По данным Министерства здравоохранения по состоянию на вечер 20 марта, официальное количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось до 41. Новые случаи COVID-19 подтверждены, в частности во Львове и Харьковской области.

20 марта Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в Житомирской, Черновицкой и Киевской областях.