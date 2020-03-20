Кернес назвал себя "танком", а губернатора - "молью"

Мэр Харькова Геннадий Кернес раскритиковал губернатора области Алексея Кучера и обозвал его "молью". Себя же, вместе с бизнесменом Александром Ярославским, Кернес назвал "танком".

Об этом Кернес написал в своем Telegram-канале.

"Я считаю, если посмотреть на наш тандем с Ярославским, то мы движемся, как танк. Если посмотреть на Кучера, то он движется, как моль, подъедая что-то непонятное... Новый молодой губернатор старается показать, что он работает в связке с крупным бизнесом, работодателями, с мэром Харькова и т.д. Так вот, никаких отношений у него нет ни с крупным бизнесом, ни с работодателями, ни с мэром. А еще у него нет отношений с моим другом Александром Ярославским, который взял на себя инициативу создать антикризисный штаб, чтобы мы все, социально ответственные харьковчане, собрались вместе и закрыли позиции, которые необходимы для борьбы с коронавирусом", - написал Кернес.

Мєр Харькова считает, что Кучер "прикрывается добрым именем президента, поэтому его руководители должны дать ему оценку, а он, социально ответственный бизнес, крупные предприниматели и руководители Харькова уже дали ему свою оценку 19 марта".

Кернес также заявил, что не понимает, чем во время пандемии коронавируса в мире занимается Кучер. Он также заявил, что губернатор уволил директора Департамента охраны здоровья ОГА.

Также Кенес сообщил, что 19 марта должна была состояться встреча, от которой губернатор, по его словам, "самоизолировался".

Напомним, в начале объявленяи противоэпидемических мер мэр Харькова пытался саботировать решение правительства о закрытии учебных учреждений на карантин.

Сегодня Кернес попросил Кабмин разрешить работу метро с ограничениями, несмотря на то, что в стране на время каранттина работа всех метрополитенов приостанолена.