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Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса

Мэр отказался выполнять поручение президента.

Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса
Фото: 24tv.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что он не будет выполнять распоряжение президента Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.

Об этом сообщает УП.

"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", - заявил Геннадий Кернес.

Ранее сегодня в связи с опасностью распространения нового коронавируса Зеленский призвал остановить междугороднее и межобластное пассажирское сообщение и работу метрополитенов с 12:00 дня 18 марта.

По состоянию на 16 марта в Украине выявили пять случаев COVID-19 - четыре в Черновицкой области, один - в Житомирской области. Одна заболевшая женщина умерла.

В то же время один мужчина в Черновицкой области уже сдал первый из двух негативных тестов на наличие болезни и вскоре может быть выписан.

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