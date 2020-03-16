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46 членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess вернулись в Украину

Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавируса у них не обнаружено.

46 членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess вернулись в Украину
Фото: ВВС

В аэропорту "Борисполь" приземлился борт с 46 гражданами Украины с круизного лайнера Diamond Princess.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

"Украинцы-члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess прошли карантин и вернулись из США. Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавируса у них не обнаружено", - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркивают, что украинские граждане с Diamond Princess выдержали карантин в течение 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях.

12 мая сообщалось, что в Украину вернулись двое граждан, которые находились на лайнере Diamond Princess. Перед возвращением они несколько раз прошли тест на отсутствие коронавируса. После возвращения домой их поместили в обсервацию.

В начале февраля круизный лайнер Diamond Princess остановили на карантин вблизи Йокогамы. На борту лайнера находились более 3,7 тысячи человек. Впоследствии у двух украинцев подтвердили наличие коронавируса.

19 февраля карантин был снят, пассажиры Diamond Princes начали сходить на берег. Для разрешения на высадку у пассажиров должен быть зафиксирован отрицательный результат теста на коронавирус и отсутствие симптомов. Почти все украинцы, которые находились на корабле, от эвакуации отказались. 

27 февраля стало известно, что на Diamond Princess заболели еще двое украинцев.

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