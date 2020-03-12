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В Украину вернулись граждане, которые находились на лайнере Diamond Princess

Перед возвращением они несколько раз прошли тесты на отсутствие заболевания. 

В Украину вернулись граждане, которые находились на лайнере Diamond Princess
Фото: EPA/UPG

В Украину вернулись двое граждан, которые находились на лайнере Diamond Princess. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Он подчеркнул, что перед возвращением они несколько раз прошли тест на отсутствие коронавируса. После возвращения домой их поместили в обсервацию. 

"Сегодня ночью в Украину безопасно вернулись здоровые двое украинцев, которые до этого были на судне, которое было изолировано. Они несколько раз прошли контроль на состояние здоровья", - пояснил он. 

"У нас есть пять инфицированных граждан за границей: один в Италии и еще четверо было в Японии, но они уже выздоровели", - добавил Кулеба. 

В начале февраля круизный лайнер Diamond Princess остановили на карантин вблизи Йокогамы. На борту лайнера находились более 3,7 тысячи человек. Впоследствии у двух украинцев подтвердили наличие коронавируса.

19 февраля карантин был снят, пассажиры Diamond Princes начали сходить на берег. Для разрешения на высадку у пассажиров должен быть зафиксирован отрицательный результат теста на коронавирус и отсутствие симптомов. Почти все украинцы, которые находились на корабле, от эвакуации отказались. 

27 февраля стало известно, что на Diamond Princess заболели еще двое украинцев. 

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