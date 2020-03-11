ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире

Он охватил уже 114 стран.

Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что вспышка коронавируса официально является пандемией. Об этом пишет NRP.

"Это первая пандемия, вызванная коронавирусом", - сказал Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес.

Количество больных коронавирусом превысило 1000 в восьми странах, в том числе и США.

Отмечается, что серьезная вспышка в Италии в настоящее время привела к гибели более 630 человек, и общее число случаев заболевания в стране продолжает резко расти. В Иране зарегистрировано 9 000 случаев, а в Южной Корее - более 7 700.

Все эти страны принимают решительные меры в попытке замедлить распространение вируса, который имеет более высокий уровень смертности среди пожилых людей и людей с основными заболеваниями.

Напомним, коронавирус охватил 114 стран и убил более 4000 людей. Общее количество заболевших превышает 120 000, выздоровели более 66 000.

В Украине лаборатнорно подтвержден один случай заражения. С 12 марта в Украине до 3 апреля вводятся ограничительные меры в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2.