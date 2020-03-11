Новый министр здравоохранения получил первых заместителей

Кабинет министров в среду назначил двух заместителей нового министра здравоохранения Ильи Емца.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

Должность первого заместителя министра вместо Андрея Семиволоса заняла Ирина Микичак, которая с апреля 2017 года по декабрь 2019 года возглавляла департамент здравоохранения Львовской областной государственной администрации.

Фото: moz.gov.ua

Также должность сохранил Виктор Ляшко, который был заместителем у предыдущего министра Зоряны Скалецкой. Он назначен заместителем министра - главным санитарным врачом.

Фото: strana.ua Виктор Ляшко

У Скалецкой было еще три заместителя: Ирина Шевченко, Дмитрий Луфер и Дмитрий Коваль. Уволили ли их, в сообщении не указано.