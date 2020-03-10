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​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы

Заседание назначили на пятницу, тринадцатое.

​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
Фото: Информ-UA

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в пятницу, 13 марта, рассмотрит вопрос об отмене второго этапа медицинской реформы.

По данным LB.ua, на заседание комитета пригласили нового министра здравоохранения Илью Емца.

В повестку дня заседания комитета включен проект закона об отмене закона о государственных медицинских гарантиях (№3130) и проект постановления о безотлагательных мерах по "предотвращению уничтожения системы здравоохранения" (№3140). В этом постановлении предлагается признать медицинскую реформу неудовлетворительной и прекратить внедрение второго этапа реформы.

Фото: LB.ua

Напомним, медицинская реформа, начавшаяся в апреле 2018 года, пока что коснулась только первичной медпомощи (терапевты, семейные врачи, педиатры). С 2020 года системные изменения должны начаться на уровне поликлиник и больниц по всей стране.

С 1 апреля, согласно закону о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания, все виды медицинских услуг должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины. Пациент сможет свободно выбирать врача и учреждение, получать услугу, за которую будет платить Нацслужба здоровья.

За месяц перед этим президент Владимир Зеленский неожиданно объявил о создании "коллегии выдающихся врачей", которая будет анализировать медицинскую реформу. В нее вошли, в частности, директор Института сердца Борис Тодуров, директор Института трансплантологии Александр Усенко, экс-министр здравоохранения Украины, кардиохирург и новый министр здравоохранения Илья Емец, врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Эта рабочая группа должна будет внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: финансировании, совершенствовании системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы здравоохранения.

Перед вступлением в должность Зеленский нелицеприятно отзывался о медицинской реформе (на дебатах с Петром Порошенко он позволил себе выражение "какая это нафиг реформа"), поэтому после создания коллегии некоторые наблюдатели заявили о том, что изменения готовятся сворачивать.

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