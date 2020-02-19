Зеленский поручил "коллегии выдающихся врачей" проанализировать медреформу

Президент Владимир Зеленский объявил о создании "коллегии выдающихся врачей", которая должна будет проанализировать медицинскую реформу.

Об этом он сказал в ходе посещения Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения (Киевская область).

"Мы договорились, что под президентом Украины мы сделаем коллегию из выдающихся врачей всей страны, - это не только главврачи, но и фельдшеры, все. Мы поставили задачу вчера: я хочу, чтобы они дали нам все выводы по поводу этой части реформы, которая була и части, которая будет в будущем", - сказал Зеленский.

Состав коллегии будет объявлен в ближайшем времени, добавил президент.

"Это никакие не конкурсы, никто не будет ждать два месяца, как происходит или происходило раньше. Это будут очень известные врачи, которые просто хотят увидеть реформу, дать ей анализ и сказать: туда мы все идем или не туда и что нужно сделать, чтобы у нас была нормальная зарплата, нормальная медицина, нормальные условия", - сказал Зеленский.

По его словам, выводы коллегии должны быть готовы к 1 марта, потому что уже с 1 апреля стартует второй этап медреформы.

Напомним, медицинская реформа, начавшаяся в апреле 2018 года, пока что коснулась только первичной медпомощи (терапевты, семейные врачи, педиатры).

С 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стране. С 1 апреля, согласно закону о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания, все виды медицинских услуг должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины. Пациент сможет свободно выбирать врача и учреждение, получать услугу, за которую будет платить Нацслужба здоровья.