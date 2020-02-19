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Количество погибших от коронавируса в Китае превысило 2000

Однако число новых случаев заражения уменьшилось. 

Количество погибших от коронавируса в Китае превысило 2000
Коронавирус штамм 2019-nCoV
Фото: Global Look Press

Количество погибших от коронавируса на материковом Китай превысило 2000. В то же время уменьшилось число новых случаев заражения, пишет Reuters

Китайская национальная комиссия по здравоохранению сообщила о 1749 новых случаях заражения – это самый низкий ежедневный прирост начиная с 29 января. Общее число инфицированных превысило 74 000, при этом 2 004 умерли.

За пределами Китая зарегистрированы пять смертей и 827 случаев заражения. Более половины инфицированных были на круизном лайнере Diamond Princess, который стоял на карантине в Японии. Всех больных госпитализировали, карантин окончился 19 февраля. 

Высокопоставленный чиновник из Китая сообщил агентству, что коронавирусом заразились 1716 медиков, из них шесть погибли. 

В Южной Корее зафиксировали 15 новых инфицированных, общее количество больных достигло 46. Власти Северной Кореи заявили, что у них нет больных коронавирусом. 

Напомним, сегодня из международного аэропорта "Борисполь" в Китай вылетел самолет, чтобы эвакуировать украинцев из эпицентра коронавируса COVID-19 – г. Ухань.

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