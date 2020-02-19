Количество погибших от коронавируса в Китае превысило 2000

Количество погибших от коронавируса на материковом Китай превысило 2000. В то же время уменьшилось число новых случаев заражения, пишет Reuters.

Китайская национальная комиссия по здравоохранению сообщила о 1749 новых случаях заражения – это самый низкий ежедневный прирост начиная с 29 января. Общее число инфицированных превысило 74 000, при этом 2 004 умерли.

За пределами Китая зарегистрированы пять смертей и 827 случаев заражения. Более половины инфицированных были на круизном лайнере Diamond Princess, который стоял на карантине в Японии. Всех больных госпитализировали, карантин окончился 19 февраля.

Высокопоставленный чиновник из Китая сообщил агентству, что коронавирусом заразились 1716 медиков, из них шесть погибли.

В Южной Корее зафиксировали 15 новых инфицированных, общее количество больных достигло 46. Власти Северной Кореи заявили, что у них нет больных коронавирусом.

Напомним, сегодня из международного аэропорта "Борисполь" в Китай вылетел самолет, чтобы эвакуировать украинцев из эпицентра коронавируса COVID-19 – г. Ухань.