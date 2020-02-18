Опубликованы рекомендации для офисных сотрудников, которые помогут избежать заражения коронавирусом на работе

Центр по контролю и профилактике заболеваний подготовил общие рекомендации для офисных сотрудников, которые помогут избежать заражения ОРВИ, в том числе и коронавирусом COVID-19 на рабочем месте.

Прежде всего, работники с симптомами острых респираторных заболеваний должны сообщить об этом своему руководителю и остаться дома. Если заболевший все же пришел на работу, его стоит отделить от других работников и немедленно отослать домой. Эти указания были опубликованы на странице Центра общественного здоровья в Facebook.

"Во время кашля и чиханья такие работники должны прикрывать нос и рот тканью или сгибом локтя", – предупредили медики.

Работодателю необходимо поощрять заболевших сотрудников оставаться дома, а офис нужно обеспечить средствами индивидуального одноразового использования: посудой, салфетками, дезинфекторами.

"Работники должны обрабатывать руки дезинфекционными спиртосодержащими средствами или мыть руки с мылом не менее 20 секунд. Стоит регулярно очищать соответствующими средствами поверхности на рабочем месте, в том числе столешницы и дверные ручки. Пока не рекомендуется дополнительная дезинфекция, кроме обычной уборки", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что работодатели должны придерживаться гибкой политики, которая дает возможность работнику остаться дома для заботы о заболевшем члене семьи.

Напомним, по состоянию на 18 февраля в Украине нет лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения Украины, в стране сохраняется значительный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. За одну неделю с 3 по 9 февраля от осложнений гриппа умерли восемь пациентов.