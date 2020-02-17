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У 14 эвакуированных с лайнера в Японии американцев обнаружили коронавирус

Было решено изолировать для них зону в самолете и продолжить возвращение в Штаты.

У 14 эвакуированных с лайнера в Японии американцев обнаружили коронавирус
Фото: ВВС

У 14 граждан США, эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Японии, подтвердилось заражение коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента Штатов.

Более 300 американцев были сняты с борта корабля для отправления на чартерных рейсах из Японии. До эвакуации пассажиров осматривали медики, ни у одного из них не было симптомов заболевания, поэтому им разрешили перелет.

Однако в ходе эвакуационного процесса и уже после того, как пассажиры сошли с судна, официальные лица США получили уведомление о том, что у 14 граждан тест на коронавирус был положительным. Было решено продолжить их добровольную репатриацию, в самолете для них изолировали специальную зону. Отмечается, что несмотря на обнаружение вируса, у больных не было никаких симптомов.

"Пассажиры находятся под пристальным наблюдением медицинских работников на протяжении всего полета, и те, у кого появятся симптомы, будут перемещены в специализированную зону содержания, где они будут проходить лечение", – говорится в сообщении. 

Все эвакуированные, независимо от обнаружения у них вируса, будут находится на 14-дневном карантине.

Напомним, Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с почти 4 тыс. пассажиров на борту после того, как у 80-летнего китайца обнаружили инфицирование коронавирусом нового типа. Пассажиры и члены экипажа, у которых не обнаружили коронавирус, будут оставаться на корабле минимум 14 дней.

На корабле, по состоянию на 15 февраля, было обнаружено почти 300 случаев заражения коронавирусом, в том числе и у двоих граждан Украины. 

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