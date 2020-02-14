Скалецкая: граждане Украины прилетят из Уханя в среду, 19 февраля (обновлено)

Всего будет эвакуировано около 100 человек.

Граждане Украины прилетят из Уханя, откуда начал распространяться новый коронавирус.

Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает "Интерфакс-Украина".

"С нашими гражданами в Ухане МИД коммуницирует, есть чат где общаются. Мининфраструктуры отвечает за доставку и авиаборт. Оперативный штаб в правительстве решает выделение средств, принятие алгоритма. Задержки нет. Имеет место планомерная процедура принятия решений, чтобы обеспечить прибытие в Украину и дать возможность всем чувствовать себя в безопасности. Мы принятые решения согласовалы со всеми министерствами. Во вторник (18 февраля, - ред.) будет отправлен самолет, и в среду граждане будут на территории Украины ", - сказала Скалецкая в эфире программы "Право на власть".

Она также отметила, что в Украину прибудут только те граждане, у которых нет симптомов коронавируса.

"Сначала китайские власти проверят, здоровы ли они, а затем их выпустят. Украинская бригада врачей на борту также их проверит, а потом останется с ними в изоляции. Изоляция - минимум 14 дней", - пояснила министр.

Скалецкая также сообщила, что сейчас анализируются четыре медицинских учреждения, из которых выберут одно для размещения украинцев.

"Украинские граждане с борта в автобус доставят в это помещение. Если кто-то из них будет иметь симптомы, сразу будет доставлен в больницу ", - подчеркнула министр.

Обновление. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии LB.ua рассказал, что для карантина скорее всего будет выбрана не больница, а немедицинское учреждение - поскольку граждане, которые будут эвакуированы, не имеют признаков болезни. Где именно изолируют людей после эвакуации, Минздрав ещё не решил. Всего планируют эвакуировать около 100 человек.

Напомним, украинцев из Китая будет эвакуировать SkyUp. 12 февраля сообщалось, что экипаж и самолет уже готов.

Ранее замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинские власти делают все возможное, чтобы не допустить проникновения коронавируса в Украину.

Пока что известно о двух украинцах, которые были инфицированы новым вирусом. Оба - члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, он находится в Японии.