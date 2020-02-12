Министерство здравоохранения делает все возможное, чтобы не допустить проникновения коронавируса в Украину, - замминистра

По словам заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, МОЗ совместно с правительством и под личным контролем президента делает все возможное, чтобы не допустить коронавиру COVID-19 на территорию Украины, локализовать вирус в случае занесения и не допустить распространения. Об этом он заявил в ходе круглого стола "Коронавирус. Социальное и экономическое измерение" в Институте Горшенина.

“В Украине принято распоряжение Кабмина от 3 февраля, в котором прописаны временные условия ограничения въезда из провинции Хубэй. Если такой человек будет возвращаться разными путями в Украину, то он проведет 14 дней в изоляции в учреждениях, определенных Минздравом. Украина с 26 января начала температурный скрининг всех пассажиров, которые прибывали прямыми рейсами из КНР. Было много вопросов - почему это коснулось только прямых рейсов, ведь многие добираются с пересадками. Однако, по рекомендациям ВОЗ, для заболеваний с инкубационным периодом в 14 дней, температурный скрининг не является особенно эффективным с экономической и эпидемиологической точек зрения", - отметил замминистра.

"В то же время, когда отслеживали кластеры, связанные с коронавирусом, практика показала, что около 20% заболевших выявлялось с помощью температурного скрининга. Потому ВОЗ предложил всем странам начать температурный скрининг прямых рейсов. Всем остальным, кто добирался с пересадками, делали скрининг в местах пересадок. Параллельно с этим, все системы гражданской обороны были переведены в режим повышенной готовности, включая и медицинскую подсистему. Это означает, что мы определили госпитальные базы, которые будут принимать потенциальных больных, в аэропортах начали работать усиленные режимы санитарно-карантинных подразделений и отдельные бригады “скорой”, которые смогут оперативно доставлять больных в медучреждения, в которых есть специальные карантинные боксы. Такие учреждения определены по всей Украине”, - подчеркнул заместитель министра здравоохранения.

По словам Виктора Ляшко, министерство сейчас оценивает потребность в средствах защиты и готовится к соответствующим закупкам.

“Мы также провели несколько раундов оценки потребности в средствах индивидуальной защиты и медицинских изделий для определенных учреждений. Сейчас в МОЗ утверждается новая методика для того, чтобы обеспечить месячный и трехмесячный запас средств индивидуальной защиты. Мы работаем с Госрезервом и буквально на этапе передачи из Госрезерва комплекта средств индивидуальной защиты. Параллельно МОЗ формирует предложение для закупки дополнительного оборудования на случай необходимости. Это респираторы, костюмы биологической защиты, аппараты для искусственной вентиляции легких и другое оборудование”, - подчеркнул Виктор Ляшко.