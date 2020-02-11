Эвакуацию граждан Украины из Хубэя отложили

"Никому не хочеться эту историю затягивать, но безопасность - в первую очередь".

Эвакуацию граждан Украины из китайской провинции Хубэй, которая должна была состояться 11 февраля, отложили на неопределенный срок.

Об этом сказала на брифинге во вторник министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Как только мы будем однозначно уверены в том, что инфекционная защита, эпидемическая защита, готовность учреждения будут обеспечены, мы сразу сообщим и сразу организуем. Все готовы: Министерство инфраструктуры, согласившийся перевозчик, МИД, все дипломатические каналы", - сообщила министр.

Она пояснила, что 50 человек, предварительно согласившиеся на эвакуацию в Украину, должны подписать информированное согласие на карантин.

Кроме того, остается открытым вопрос, где они будут находиться. "Мы изучаем те учреждения, которые могут быть сегодня готовы для приема граждан. Это вопрос проверки вентиляционных каналов, канализационных стоков (в том числе возможность их обеззараживания), возможность охраны и соблюдения закрытого режима", - сказала министр.

"Нужно понимать: вирус новый, с каждым днем появляется новая информация, и мы должны все это учитывать... В данном случае спешка и принятие решений без гарантий безопасности для всех 40 млн граждан могут быть опасными", - считает Скалецкая.

"Никому не хочеться эту историю затягивать, но безопасность - в первую очередь", - сказала министр.

На сайте Министерства иностранных дел говорится, что дату и время эвакуации объявят после отдельного решения правительства.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук поручил разработать план эвакуации граждан Украины еще 31 января. План должны разработать МИД, ГосЧС, Минобороны и Мининфраструктуры. Тогда же секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что из Уханя не может выехать 51 человек.