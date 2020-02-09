Ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней предполагают, что распространение коронавируса нового типа достигнет своего пика во второй половине февраля.

Точную дату кульминации заболевания определить сложно, поскольку в мире сложилась неопределенная ситуация с вирусом, передает Bloomberg.

Также эксперты выяснили, что новым типом пневмонии заразился каждый двадцатый житель Уханя. Согласно прогнозам, в момент кульминации в Ухане заболеет еще около 5% горожан - порядка 500 тысяч граждан.

Первые случаи заболевания коронавирусом в Китае были зафиксированы в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции был признан город Ухань.

По состоянию 9 февраля число подтвержденных случаев заболеваний пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, достигло 38 тысяч человек, более 800 людей умерли.

Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя. Временное название заболевания - Novel Coronavirus Pneumonia (NCP). Официального международного названия заболеванию ВОЗ еще не дала.

9 февраля коронавирус 2019-nCoV впервые обнаружили у гражданина Украины. Заболевший - член экипажа круизного лайнера, который находится на рейде у берегов Японии.