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ВОЗ отказалась признавать вспышку коронавируса началом пандемии

Пока это эпидемия с "множественными очагами". 

ВОЗ отказалась признавать вспышку коронавируса началом пандемии
Фото: EPA/UPG

Распространение коронавируса 2019-nCoV пока не достигло уровня начала пандемии. Об этом сообщила глава подразделения по пандемическим и эпидемическим болезням Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильвия Бриан, пишет "РБК-Украина".

Сейчас уровень заболеваемости является эпидемией с "множественными очагами".

"Пока еще у нас не пандемия, мы находимся на стадии эпидемии коронавируса с множественными очагами и пытаемся погасить каждый из этих очагов", – заявила Бриан.

Согласно с определением Краткой медицинской энциклопедии, пандемия – это необычайно интенсивное распространение заразной болезни с поражением значительной части населения на территории ряда стран и даже континентов за сравнительно короткий отрезок времени.

Эпидемия – распространение заразной болезни, значительно превышающее уровень заболеваемости, обычно регистрируемый в определенной местности. 

Напомним, что в специальном административном районе Китая Гонконге зафиксировали первую смерть от коронавируса. Речь идет о 39-летнем мужчине, который 21 января отправился на скоростном поезде в Ухань и вернулся в Гонконг спустя два дня.

Это уже второй смертельный случай за пределами материкового Китая. Первый произошел на Филиппинах 1 февраля – там скончался 44-летний мужчина, также побывавший в Ухане.

Помимо этого, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Бельгии. Ранее пациента эвакуировали из г. Ухань. Он хорошо себя чувствовал, а симптомы заболевания у него не проявлялись, но заражение определили анализы. 

В Украину 5 февраля должны доставить тест-системы для диагностики китайского коронавируса.

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