В КГГА заявили, что в среднем по Киеву нет дефицита мест в детсадах

В Киевской горадминистрации заявили, что количество мест в детсадах Киева в 1,7 раза больше потребности, а дефицит есть только в трех районах - Голосеевском, Дарницком и Святошинском.

Об этом написала директор департамента образования и науки КГГА Елена Фидонян в статье на ZN.ua.

"Это звучит фантастически, но в целом на январь 2020 года в садах Киева количество свободных мест в 1,7 раза превышало потребность киевлян. И это "средняя температура по палате", - заявила она.

По ее мнению, есть два выхода из этой ситуации: заполнять свободные места в садиках за счет детей из соседних районов или закрывать одни садики и передавать деньги на развитие дошкольных заведений в других районах.

Фидонян также заявила, что лишь 57% воспитанников ходят в детские сады ежедневно, то есть "в среднем в городе ежедневно в садах стоят пустыми около 30 тысяч кроваток"

"В трех районах с высокими показателями наполняемости садов (Голосеевском, Дарницком и Святошинском) было выявлено 1380 детей, которые более двух месяцев не посещали дошкольного учреждения. Тогда как в целом в очереди стоят близько 1800 киевлян", - сообщила чиновница.

Она делает вывод, что "лишь отдельные микрорайоны, которые активно застраиваются, требуют новых детсадов, поскольку наше обычное человеческое желание водить ребенка в садик во дворе хотелось бы удовлетворить для каждого".

По данным Фидонян, очередь в садики за последние шесть лет сократилась с 14 тысяч детей до 1,8 тысячи.