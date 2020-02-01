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ВОЗ опровергла вероятность заражения коронавирусом через посылки из Китая

"Коронавирусы не выживают долго на объектах, таких как письма или пакеты".

ВОЗ опровергла вероятность заражения коронавирусом через посылки из Китая
Фото: akket.com

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что получение писем и посылок из Китая не представляет угрозы заражения коронавирусом.

Об этом говорится в Twitter ВОЗ.

"Люди, получающие посылки из Китая, не рискуют заразиться nCoV. Из предыдущего анализа мы знаем, что коронавирусы не выживают долго на объектах, таких как письма или пакеты", - сказано в сообщении.

Также в ВОЗ отметили, что медицинские препараты, содержащие антибиотики, не должны использоваться в качестве средств профилактики или лечения коронавируса 2019-nCoV, поскольку они действуют только против бактерий.

"На сегодняшний день не существует специального лекарства, рекомендованного для лечения вируса", - говорится в сообщении ВОЗ.

Отвечая на вопрос, могут ли домашние животные быть распространителями новой инфекции, специалисты организации заявили, что таких доказательств в настоящее время нет.

Ранее экс-глава украинского министерства здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что самый большой риск заражения и летального исхода имеют люди со слабым иммунитетом. Пока вакцины от него нет, но нужно соблюдать общие правила гигиены: мыть руки, избегать людей с признаками заболевания, не трогать грязными руками глаза и рот.

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