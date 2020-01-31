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Украина ожидает тест-системы для диагностики коронавируса

Компания-производитель проводит уже финальные тестирования систем.

Украина ожидает тест-системы для диагностики коронавируса
Фото: EPA/UPG

Исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что Украина уже ожидает поставок тест-систем для диагностики китайского коронавируса. Об этом Кузин рассказал на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина". 

"Мы ожидаем поставки тест-систем. Получили подтверждение у компании-производителя, что системы находятся на финальном этапе тестирования. Первая поставка будет состоять из одного комплекта на 100 исследований. В целом мы сделали заказ четырех таких комплектов тест-систем", - отметил Кузин.

Пол его словам, тест-системы будут находиться в центральной референс-лаборатории, в случае необходимости они будут распределяться в регионы.

Кузин отметил, что в настоящее время количество лабораторно подтвержденных случаев достигло 9,776 тыс., из них 213 – летальных. В 20 странах кроме Китая подтверждено 99 случаев заболеваемости новым коронавирусом, в трех странах зафиксировано передачу вируса от человека к человеку.

Он также подчеркнул, что "у 254 пассажиров и 15 членов экипажа рейса, который прибудет в пятницу в Киев из Китая, жалобы на состояние здоровья отсутствуют".

В свою очередь замминистр здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что "действия Минздрава и ЦОЗ в настоящее время являются достаточными" для предупреждения распространения коронавируса в Украине.

"Мы готовим проект действий правительства на случай, если ситуация станет критичной и будут случаи инфицирования. В настоящее время в каждом регионе определен маршрут пациента, мы уведомлены о наличии средств для борьбы, также налажена система эпидемических оповещений", - добавил он.

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт подчеркнул, что объявленная ВОЗ чрезвычайная ситуация международного значения означает усиление готовности стран и усиленную разработку вакцин.

Намомним, в эпицентре эпидемии коронавируса отказ лечиться признали преступлением.

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