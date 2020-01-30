ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового масштаба

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Решение было принято после экстренного совещания руководства организации в Женеве, передает ВВС.

"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on #2019nCoV https://t.co/hTQam7RWc9 — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в настоящее время за пределами Китая зарегистрированы 98 случаев заражения китайским коронавирусом в 18 странах, включая восемь случаев передачи вируса от человека человеку (в Германии, Японии, Вьетнаме и США).

В подавляющем большинстве случаев коронавирус диагностировали у тех, кто путешествовал в китайский Ухань или контактировал с кем-то, кто посещал этот город.

"Мы не знаем, какой ущерб может нанести вирус 2019-nCoV, если он распространится в стране с менее развитой системой здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к этому", - заявил Гебрейесус.

При этом ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом.

Также ВОЗ предлагает временно называть китайский коронавирус "острым респираторным заболеванием 2019-nCoV".

"Согласно рекомендации ВОЗ, временным названием болезни, вызывающей нынешнюю вспышку, должно стать "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", - говорится в докладе организации за 30 января.

Постоянное официальное название будет определено в рамках нормативного документа Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем.

Ранее ВОЗ призвала мировое сообщество объединить усилия в борьбе с китайским вирусом.

Напомним, эпидемия нового коронавируса 2019-nCoV началась в начале зимы в Китае. По состоянию на утро 30 января он убил 170 человек, число инфицированных приближается к 8 тысячам.

Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи и Шри-Ланки.