ЕС письменно утвердил сделку Brexit

Brexit вступит в силу 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени.

Совет Евросоюза в письменном виде окончательно утвердил сделку Brexit о выходе Великобритании из состава ЕС. Об этом сообщил пресс-центр Совета ЕС.

Соглашение Brexit вступит в силу 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени.

"С этого времени Великобритания больше не будет государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной. Соглашение о выходе обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из Союза. Он охватывает права граждан, финансовый расчет, переходный период, протоколы по Ирландии/Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару, управление и другие вопросы разделения", - подчеркнули в ЕС.

После Brexit будет переходной период, который продлится до 31 декабря 2020 года. В это время Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена в институтах Евросоюза. Переходный период может быть продлен один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся до 1 июля 2020 года.

Напомним, Завершение Brexit до 31 января было перевыборным обещанием действующего премьера страны Бориса Джонсона. На досрочных парламентских выборах, состоявшихся в декабре прошлого года, его Консервативная партия уверенно победила, получив абсолютное большинство.

24 января президент Европейского Совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. В тот же день свою подпись под соглашением о Brexit поставил и Борис Джонсон.