Наама Иссахар: эпопея молодой девушки в отношениях России и Израиля

Почему к молодой девушке Нааме Иссахар были прикованы взгляды всего израильского общества, и почему решение судьбы незадачливой туристки, летевшей из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве, вдруг выросло до уровня межгосударственных переговоров первых лиц России и Израиля?

Указ о помиловании, подписанный президентом России 29 января 2020 года, стал юридическим и счастливым финалом в судебной эпопее 27-летней израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в октябре 2019 года к 7,5 годам тюремного заключения за найденные в её чемодане 9,5 грамм гашиша в транзитной зоне аэропорта Шереметьево в апреле 2019 года.

Фото: mnews.world Израильская и американская гражданка Наама Иссахар во время судебного разбирательства

В тюрьмах разных стран мира сидят десятки, а может и сотни израильтян, совершивших различные преступления. Им пытается по мере сил помогать МИД Израиля, чьи консулы навещают подследственных или заключенных сограждан. Если есть юридические зацепки, то пытаются этих людей вытащить, или сократить им срок, или договориться об экстрадиции для завершения «отсидки» в израильской тюрьме.

Но ни за одного израильтянина в иностранной тюрьме так сильно не «вписывались» президент Израиля, премьер-министр и даже главный раввин страны. За что же такая честь Нааме?

Злые языки и политические оппоненты Биньямина Нетаниягу уже успели найти корыстный мотив: мол, премьер прилагает такие огромные усилия по освобождению девушки только потому, что она – племянница одного из трех личных водителей премьер-министра. Но эти домыслы не выдерживают критики.

Причина в другом: подавляющее большинство израильтян страстно желало её возвращения домой. Для огромного числа простых израильтян была очевидной непропорциональность наказания – почти по году тюрьмы за каждый грамм гашиша. При этом Наама не признавала свою вину, да и наркотик был найден в нейтральной зоне транзита – то есть не было попытки ввоза запрещенного вещества на территорию России.

Фото: Meged Gozani

Чувство сотворяемой с молодой девушкой несправедливости буквально всколыхнуло Израиль. Каждый подумал: а что будет с моей дочкой или сестрой в подобной ситуации? Сострадание к девушке выросло после сообщений о том, что хрупкая девушка, не знающая русского языка, оказалась осенью и зимой в холодной российской тюрьме, и что охранники запрещают ей говорить с матерью на иврите во время коротких свиданий.

"Ребёнок всех нас"

К чувству сострадания добавилось еще и возмущение, когда выяснилось, что российские силовики, вероятнее всего, специально искали в потоке пассажиров из Израиля человека, у которого есть не только израильское, но и американское гражданство. И что целью такого поиска было, по-видимому, нахождение «жертвы» для обмена на российского хакера Алексея Буркова, сидящего в израильской тюрьме накануне экстрадиции по запросу США. Бурков подозревается во взломе платежной системы и краже нескольких миллионов долларов с кредиток американских граждан.

После ареста Наамы, российская сторона неофициально пыталась обменять её на хакера, но Израиль всё равно отдал его в руки американских правоохранителей. После этого апелляция Наамы на жестокий приговор была отклонена российским судом. Девушке подтвердили полный срок заключения, что вызвало шок у её матери и у всех израильтян.

Фото: אורן בן חקון Алексей Бурков

Симпатии к Нааме охватили самые широкие слои израильского общества. О ней зазвучало выражение, которое израильтяне использовали 10-12 лет назад в адрес ефрейтора ЦАХАЛа Гилада Шалита, похищенного террористами ХАМАСа возле сектора Газы - "Йелед шель куляну", "Ребёнок всех нас". Это означало, что теперь вся страна считает осужденную в России девушку своим ребёнком, за которого надо бороться.

Буря негодования

В ноябре 2019 года возникла группа гражданских активистов для борьбы за освобождение Наамы. На улицах, на грузовиках и на стенах возле посольства и консульства Российской Федерации стали появляться плакаты, наклейки и надписи FREE NAAMA. Далее появились постеры с портретами Владимира Путина и Наамы Иссахар с вежливой просьбой: “Mr.President, please free Naama”. Как будто Путин мог увидеть эти грузовики с наклейками на трассе возле Хайфы.

Фото: Шимон Бриман

В социальных сетях прозвучал призыв к израильтянам бойкотировать полёты в Россию, и не покупать билеты на транзитные рейсы через Москву. Горячие головы, а в их числе и мама Наамы – Яффа Иссахар, даже призвали «лечь на дорогу во время визита Путина в январе в Израиль».

И тут премьер-министр Биньямин Нетаниягу осознал, что проблема переросла в политическую. Речь шла об акциях антироссийского протеста во время всемирного форума по Холокосту 22-23 января 2020 года, на который был приглашен президент России и еще сорок глав государств.

Кроме того, зазвучали голоса политических противников Биби (как в Израиле "по-простому" называют своего многолетнего премьера): зачем были все его рассказы об особо доверительных отношениях с Путиным, если глава правительства не может добиться у Кремля освобождения всего одной девушки?!

На кон была поставлена репутация Нетаниягу и его способности контактировать с Москвой для достижения нужных Израилю результатов. И всё это – накануне судьбоносных лично для премьера выборов в Кнессет 2 марта 2020 года. Когда его попытались взять "на слабО", Биби сразу развил бурную закулисную деятельность в декабре 2019-го.

Фото: Шимон Бриман

Базар и недвижимость

Огромная общественная симпатия внутри Израиля к Нааме сыграла злую шутку против её же освобождения. Сработал принцип "восточного базара": если вам так нужна эта девушка, если вы, израильтяне, так переживаете за неё, если премьеру она крайне нужна перед выборами, то мы (Россия) запросим за неё многократно завышенную цену.

Россия никогда не озвучивала официально свои требования и свою цену - Боже упаси. Никому в Москве не хотелось выглядеть ХАМАСом, который вёл длительный торг с Израилем об освобождении Гилада Шалита. О Нааме всё обсуждалось конфиденциально; пожелания высказывались дипломатами России через одного израильского министра.

Передача Александровского подворья России должно было выглядеть как "жест доброй воли" Израиля – безо всякой связи с освобождением Наамы.

Этот лакомый кусок недвижимости в самом центре христианского квартала Старого города Иерусалима в сотне метров от Храма Гроба Господня давно вызывал аппетит у Москвы. Этот участок с церковью и иными постройками до сих пор находился под контролем "белой церкви" – той части "Императорского Православного Палестинского общества" (ИППО), которое не подчинялось московской структуре с тем же названием ИППО и с Сергеем Степашиным во главе.

Исторически Александровское подворье было куплено Россией еще в конце 19-го века. Поэтому не правы те, кто обвиняет Нетаниягу в раздаче израильских земель. Данный участок никогда и не был израильской собственностью. Фактически, это был старый спор между конкурирующими православными организациями – антимосковской и промосковской. Да, эта земля и недвижимость в уникальном районе "тянет" на десятки миллионов долларов – но всё это никогда и не принадлежало Израилю.

Фото: cyprus-daily.news Александровское подворье в Иерусалиме

Решение о передаче Александровского подворья было подписано 30 декабря 2019 года. По иронии судьбы, решение о передаче Сергиевского подворья России было принято израильской стороной тоже 30-го декабря, но 2008 года.

"Из хорошей семьи"

Накануне всемирного форума по Холокосту Нетаниягу лично попросил Яффу Иссахар не устраивать никаких акций протеста против Путина, пообещав матери, что уже сделано всё необходимое для освобождения девушки и есть позитивные намёки из Москвы.

Далее случилось вообще экстраординарное событие: в нарушение всех протоколов, утром 23 января 2020 года, сразу после приземления в Израиле президент России встретился в резиденции премьера Нетаниягу с Яффой Иссахар. С юридической точки зрения, лидер России общался с матерью осужденной контрабандистки наркотиков.

На этой встречи Владимир Путин сказал Яффе: "Всё будет хорошо", и добавил перед телекамерами: "Я увидел, что Наама из хорошей семьи". Видимо, если бы девушка была из "плохой семьи", ей бы пришлось сидеть еще много лет.

Фото: israelhayom.com Яффа Иссахар с дочерью Наамой

Биби-триумфатор

Для российской стороны было важно соблюсти все приличия и формальности. Сначала Наама написала прошение о помиловании, через сутки это прошение было одобрено Комиссией при президенте по помилованиям, далее это завизировал губернатор Московской области, а 29 января Владимир Путин подписал указ о помиловании.

В ночь с 29 на 30 января премьер-министр Биньямин Нетаниягу, получив днем ранее выгодную для Израиля "Сделку века" из рук президента Дональда Трампа в Белом Доме, вылетел из Вашингтона в Москву.

Синхронизация приземления Нетаниягу в Москве и выхода Наамы из тюрьмы была поминутной. Бросалось в глаза, что власти России из всех сил подыгрывают израильскому премьеру, помогая ему увести девушку домой на самолёте премьера.

Прямо из аэропорта Нетаниягу "рванул" в Кремль, где рассказал Путину об условиях "Сделки века" по Ближнему Востоку и поблагодарил президента Росси за освобождение Наамы "от имени всего еврейского народа".

Нааму Иссахар привезли в аэропорт Внуково прямо из колонии, и уже в аэропорту она встретилась со своей матерью. Затем к матери и дочери присоединились супруги Нетаниягу, которые приехали в аэропорт из Кремля.

Фото: канцелярия премьер-министра Израиля Встреча Наамы и Яффы Иссахар с Биньямином и Сарой Нетаниягу в аэропорту Внуково, 30 января 2020 года

Вечером 30 января все четверо приземлятся в Израиле, где их уже ждут все телеканалы и тысячи искренне радующихся израильтян. Это будет день безусловного триумфа Нетаниягу. Возможно, этот успех поможет ему на выборах 2 марта 2020 года.

Закончу шутками, которые израильтяне немедленно сочинили накануне освобождения Наамы:

- «Мама Наамы спрашивает Владимира Путина: «Вы подворье получили?» - «Получил». – «А указ о помиловании подписали?» - «Подписал». – «Хорошо, а гашиш где?»..

- "Даже если бы Наама выкурила все 9,5 грамм, она не смогла бы себе представить, что с её мамой будет разговаривать Путин, а её саму будет забирать из Москвы Нетаниягу с женой на самолёте премьер-министра".

- «Если возвращаемого из плена Гилада Шалита встречал начальник Генштаба, то Нааму Иссахар в аэропорту Бен-Гурион должен встречать глава Управления по борьбе с наркотиками».

- «Дядя Наамы столько раз возил Биби, что теперь Биби может один раз покатать Нааму на своем самолете».

Шимон Бриман (Израиль) – специально для LB.ua