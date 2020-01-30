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Парнаса выгнали со слушаний в Сенате по импичменту Трампа

Бизнесмен был личным гостем лидера демократов в Сенате.

Парнаса выгнали со слушаний в Сенате по импичменту Трампа

Полиция Капитолия в Вашингтоне выпроводила из Сената США, где проходят слушания в рамках импичмента Дональда Трампа, связанного с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани американского бизнесмена Льва Парнаса.

Об этом сообщил сенатор-республиканец Тед Круз.

"Несколько минут назад Парнаса выгнали из галереи, потому что он носит браслет на щиколотке, так как является обвиняемым в серьезных преступлениях!" - написал Круз в твиттере.

По словам сенатора-республиканца, лидер демократов в Сенате Чак Шумер пригласил Парнаса быть его личным гостем на процессе.

Лев Парнас является деловым партнером личного адвоката президента США Руди Джулиани. Трамп многократно заявлял, что не знаком с Парнасом, однако предприниматель предоставил демократам и журналистам материалы, опровергающие слова главы государства, в том числе совместные фотографии Трампа и Парнаса, а также поздравительную открытку в адрес Парнаса с подписью президента США.

Прокуратура США ведет расследование в отношении Джулиани и бизнесменов Парнаса и Игоря Фрумана. Последних обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний - они перечисляли слишком крупные пожертвования в пользу организации, выступающей в поддержку переизбрания Трампа, а за фактическим донором был скрыт реальный источник средств.

Сенат США 21 января начал рассматривать конкретные обвинения в адрес Дональда Трампа. Демократы обвиняют президента в том, что он добивался от Украины проведения расследования в отношении своего вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена. Кроме того, Трамп приостановил военную помощь Украине с целью оказания давления на Киев.

Процедура импичмента может быть завершена перед запланированным на 4 февраля выступлением президента в Конгрессе США с речью о положении нации. Ожидается, что обвинения с Трампа будут сняты, поскольку республиканцы обладают большинством в Сенате.

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