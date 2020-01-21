Сенат США начал заседание относительно импичмента Трампа

Сенат США начал заседание относительно процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Согласно предварительным данным, первая фаза слушаний – дебаты представителей (менеджеров) стороны защиты и обвинения. На нее выделено 24 часа.

Эксперты предполагают, что она завершится спустя два дня. Затем последует вторая фаза – ответы сторон на письменные вопросы сенаторов. Данная процедура в общем займет до 16 часов. Остается неясным, будут ли допущены и заслушаны в ходе заседания свидетели.

В конце процесса сенаторы при помощи простого большинства проголосуют за каждую из двух статей обвинительного акта.

Как ранее сообщал телеканал CNN, Белый дом и республиканское большинство в Сенате ожидают, что разбирательство закончится до 4 февраля – дня, когда президент США выступит с ежегодным обращением к Конгрессу.

Напомним, после того, как 16 января Сенат официально открыл судебный процесс, Трампу была направлена повестка, информирующая его об обвинениях.

Его обвиняют по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование Конгрессу в проведении расследования об импичменте.

Расследование о возможности импичмента началось в сентябре, после того, как сотрудник спецслужб написал жалобу на давление, которое президент, по его данным, оказывал на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 демократу Джо Байдену.