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В Стокгольме произошли взрывы в двух жилых домах

Пострадал один человек, всех жителей эвакуировали.

Фото: svt.se

В Стокгольме (Швеция) в ночь на 21 января произошли взрывы в двух многоквартирных домах, расположенных друг от друга на расстоянии примерно в 500 метров.

Известно об одном пострадавшем, его госпитализировали с легкими травмами, пишет Postimees

"Взрывы произошли примерно в 500 метрах друг от друга с разницей в несколько минут", – сообщил руководитель Спасательного центра Оса Шельд. 

Один из очевидцев добавил, что на месте ЧП был слышен запах гари. Взрывом повредило фасады зданий, окна и линию электропередач. Всех жителей эвакуировали, полиция пока никого не задержала.

При этом неделю назад в Стокгольме также произошел взрыв в многоквартирном доме на ул. Гюлленштиэрленгатен. Обошлось без пострадавших, но были разбиты несколько окон. Спустя несколько часов взрыв прогремел в еще одном шведском городе – Уппсала. По данным местного телевидения, он произошел перед рестораном в центре города.  

Напомним, в марте прошлого года при взрыве в Стокгольме пострадали пять человек. Взрыв неустановленного предмета произошел около полуночи в промышленном здании в шведской столице.

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